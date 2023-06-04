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Galatasaray taraftarından Icardi için görülmemiş pankart! Yıldız futbolcu gitti ve fotoğrafını çekti

04.06.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da, Sarı-Kırmızılı taraftarlar mücadele öncesi sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Arjantinli yıldız Icardi için dikkat çeken bir pankart açtı. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarından Icardi için görülmemiş pankart! Yıldız futbolcu gitti ve fotoğrafını çekti
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılı taraftarlar şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Icardi için dikkat çeken bir pankart açtı.

"ICARDI BİZİMLE KAL"

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Kiralık sözleşmesi biten ve Fransız ekibi Paris Saint Germain'e dönecek olan Icardi'nin kalması için gerek yönetim gerekse taraftar yoğun uğraş verirken, tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun ayrılmamasını istedi.

ICARDI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Mauro_Icardi_Galatasaray_Besiktas

Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.


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