Galatasaray taraftarından Icardi için görülmemiş pankart! Yıldız futbolcu gitti ve fotoğrafını çekti

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği zorlu mücadelede Sarı-Kırmızılı taraftarlar şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren Icardi için dikkat çeken bir pankart açtı.

"ICARDI BİZİMLE KAL"

Kiralık sözleşmesi biten ve Fransız ekibi Paris Saint Germain'e dönecek olan Icardi'nin kalması için gerek yönetim gerekse taraftar yoğun uğraş verirken, tribünlerden açılan pankartta, "Icardi, bizimle kal" ifadeleriyle Arjantinli oyuncunun ayrılmamasını istedi.

ICARDI FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Icardi de bu pankartı görünce o bölgeye gidip telefonuyla pankartı çekti ve taraftarları selamladı.



