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Galatasaray taraftarından ''Tiyatrocu Şenol Güneş'' tezahüratı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Galatasaray taraftarları, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisinin son bölümünde "Fikret Orman paralar nerede?" ve "Tiyatrocu Şenol Güneş" tezahüratında bulundu.

Galatasaray taraftarından ''Tiyatrocu Şenol Güneş'' tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanılan ve Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan derbide ilginç bir an yaşandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin son bölümünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş aleyhine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerde" ve "Tiyatrocu Şenol Güneş" diye tezahüratta bulundu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Evet bunu ancak GS gibi ilkeli bir taraftar gurubu yapabilirdi.. Ardindan da FETO’ye sukur namazina gittiler Cumhuriyet dusmani Fransiz usagi Fetocu hainler. Cumhuriyetin bir yakasi Kadikoy obur yakasi Besiktas, siz gidip pennsylvania’da etekalti ufleyin
şenola tıyatrocu dıyenler iş basında gecen yılkı senaryo yıne yapıldı gecen yıl alanya macında musleraya verılmeyen kırmızı kart ve net penaltıya ne dıyosunuz tıyatroyu siz oynuyosunuz yine ama çokta heveslenmeyın BEŞİKTAŞı ancak boyle yenerdınız basardınız lıg daha bıtmedı bunuda bılın İLAHİadalet var
Bir fenerli olarak sizi kutuluyurum merhaba Agzınıza saglık, tiyatrocular taş çıkartır Şenol hoca
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