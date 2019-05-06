Galatasaray taraftarından ''Tiyatrocu Şenol Güneş'' tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanılan ve Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan derbide ilginç bir an yaşandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin son bölümünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş aleyhine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerde" ve "Tiyatrocu Şenol Güneş" diye tezahüratta bulundu.

