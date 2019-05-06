Galatasaray taraftarından ''Tiyatrocu Şenol Güneş'' tezahüratı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanılan ve Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan derbide ilginç bir an yaşandı.
Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinin son bölümünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş aleyhine tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerde" ve "Tiyatrocu Şenol Güneş" diye tezahüratta bulundu.
Maç sonu patladı! 'İstediklerimi söylersem ceza alırım'
'Daha hiçbir şey bitmedi'
Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!
Ve Terim açıkladı! 'Takımda kalmasını istiyoruz'
1. Lig'den düşen takımlar belli oldu!
İlk derbi Beşiktaş'ın! Olay çıktı
Bandırma'da '90+8' mutluluğu
Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor
Elif Elmas'tan Luis Suarez paylaşımı
Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali
Volkan'dan Harun'a destek
Dortmund'un işi mucizelere kaldı
Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması!
Juve'yi Ronaldo kurtardı
Trabzonspor transferi açıkladı
Fenerbahçe transfer bombayı patlattı
Menemen Belediye'den tarihi başarı!
Okuyucu Yorumları 4 yorum