SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray taraftarını çok kızdıran paylaşım! "Ağlama..."

Galatasaray taraftarını çok kızdıran paylaşım! "Ağlama..."

11.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı - lacivertliler, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi. Fenerbahçe'nin paylaşımına eski futbolcu Cristian Baroni'nin yaptığı yorum, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Galatasaray taraftarını çok kızdıran paylaşım! "Ağlama..."

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Kadıköy'deki dev maçın ardından sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar Fenerbahçeli taraftarları mutlu etmişti. Resmi hesaptan atılan "Bir aslan miyav dedi" tweet'ine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu tarafından yapılan yorum ise olay yarattı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve son 8 maçta 7. galibiyetini aldı.

PAYLAŞIMLAR OLAY YARATTI

Karşılaşma sonrasında sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

BARONI DAMGA VURDU

thumbs_b_c_73494ecf743c98ea6fd2ccfe97483f91

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni de atılan bir tweet'e yaptığı yorumla birlikte gündeme geldi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARI KIZDIRDI

Baroni, Fenerbahçe'nin "Bir aslan miyav dedi" tweet'ine attığı gülme ve ağlama emojileriyle Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Baroni

"EN BÜYÜK FENER"

Screenshot_1

Brezilyalı eski futbolcu, bu yorumunun ardından da maç sonucunu paylaşarak "En büyük Fener!" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ YAĞMURU

Cristian Baroni'nin attığı tweetler, Fenerbahçe taraftarları tarafından kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe kazandı, Rasim Ozan bayıldı!Fenerbahçe kazandı, Rasim Ozan bayıldı!
Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdiKonyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi
Sergen Yalçın'a şaşırtan teklif! Cevabı...Sergen Yalçın'a şaşırtan teklif! Cevabı...
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önceki detay...

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Aylık ne kadar harcama yaptığını açıkladı! Şoke etti

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Rıdvan Dilmen canlı yayında şaşırttı! Tepki yağıyor...

Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu

Bu ne hal Arda? Fenerbahçe maçına damga vurdu

Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."

Olay sözler! "Torrent yerine Terim olsa..."

Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir anda yere yığıldı!

Fenerbahçe-Galatasaray maçında bir anda yere yığıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.