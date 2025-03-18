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  4. Galatasaray taraftarını çok üzecek Osimhen açıklaması! Icardi'nin ardından milyonlarca kişinin yeni aşkı olmuştu...

Galatasaray taraftarını çok üzecek Osimhen açıklaması! Icardi'nin ardından milyonlarca kişinin yeni aşkı olmuştu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 07:26
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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Icardi'nin ardından taraftarların büyük bir aşk beslediği Osimhen'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Osimhen'in milli takım arkadaşından transfer konusunda açıklama yapıldı.

Galatasaray taraftarını çok üzecek Osimhen açıklaması! Icardi'nin ardından milyonlarca kişinin yeni aşkı olmuştu...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e daha lig bitmeden birçok takım talip olmuştu. Premier Lig'den en az 4 takımın istediği Nijeryalı golcünün sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan William Troost-Ekong, sarı-kırmızılıları üzecek açıklamalar yaptı.

"OSIMHEN CHELSEA TARAFTARI"

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William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL FORVET ARIYOR..."

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Liverpool'un forvet aradığını söyleyip Osimhen'i işaret eden Ekong, "Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz." iddiasında bulunarak Galatasaray taraftarını üzdü.

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