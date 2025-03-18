Galatasaray taraftarını çok üzecek Osimhen açıklaması! Icardi'nin ardından milyonlarca kişinin yeni aşkı olmuştu...

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'e daha lig bitmeden birçok takım talip olmuştu. Premier Lig'den en az 4 takımın istediği Nijeryalı golcünün sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan William Troost-Ekong, sarı-kırmızılıları üzecek açıklamalar yaptı.

"OSIMHEN CHELSEA TARAFTARI"

William Troost-Ekong, Talk Sport'taki açıklamasında; "Victor Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum, ancak aynı zamanda diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Her takıma kolayca adapte olabilir." ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL FORVET ARIYOR..."

Liverpool'un forvet aradığını söyleyip Osimhen'i işaret eden Ekong, "Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz." iddiasında bulunarak Galatasaray taraftarını üzdü.