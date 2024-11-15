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Galatasaray taraftarını heyecanlandıran fotoğraf! Masada Osimhen konuşuldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 13:42
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Galatasaray yönetiminin birçok transferinde önemli rol oynayan George Gardi, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ve Teknik Direktör Okan Buruk ile İtalya'da yemek yedi. Medyaya servis edilen bu görüntü, Galatasaray taraftarını bir hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran fotoğraf! Masada Osimhen konuşuldu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Okan Buruk'un menajer Gardi ile görüşmesi sosyal medyada dedikoduları ayyuka çıkardı. Osimhen transferi için nöbete başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, İtalya'daki fotoğrafın ardından birçok iddia ortaya attı.

BİRÇOK OYUNCUYU TAKIMA KAZANDIRMIŞTI

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Icardi, Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen ve Dries Mertens başta olmak üzere birçok yıldızı Galatasaray'a kazandıran Gardi'nin Okan Buruk ile görüşmesi dedikoduları arttırdı.

MASADA OSIMHEN KONUŞULDU

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Edinilen bilgiye göre, Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Gardi'ye Osimhen konusu sordu. Ödeme planı ve Napoli'nin istekleri konusunda detaylar paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sezon sonunda resmi hamleyi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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