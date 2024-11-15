Galatasaray taraftarını heyecanlandıran fotoğraf! Masada Osimhen konuşuldu

Galatasaray'da Okan Buruk'un menajer Gardi ile görüşmesi sosyal medyada dedikoduları ayyuka çıkardı. Osimhen transferi için nöbete başlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, İtalya'daki fotoğrafın ardından birçok iddia ortaya attı.

BİRÇOK OYUNCUYU TAKIMA KAZANDIRMIŞTI

Icardi, Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen ve Dries Mertens başta olmak üzere birçok yıldızı Galatasaray'a kazandıran Gardi'nin Okan Buruk ile görüşmesi dedikoduları arttırdı.

MASADA OSIMHEN KONUŞULDU

Edinilen bilgiye göre, Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, Gardi'ye Osimhen konusu sordu. Ödeme planı ve Napoli'nin istekleri konusunda detaylar paylaşıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sezon sonunda resmi hamleyi bekliyor.