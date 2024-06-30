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Galatasaray taraftarını kahreden haber! Mauro Icardi'ye 'hayır' diyemeyeceği rekor teklif

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 19:06
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmezken, İtalya'dan Sarı-Kırmızılı taraftarları oldukça üzen bir gelişme paylaşıldı. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarını kahreden haber! Mauro Icardi'ye 'hayır' diyemeyeceği rekor teklif

Galatasaray'dan yeni sezon hazırlıkları sürerken, en merak edilen konuların başında transfer geliyor. Sarı-Kırmızılı ekipte takıma katılacak isimler kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, taraftarının sevgilisi Mauro Icardi için dikkat çeken bir haber geldi.

ARAP EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

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İtalyan haber kaynağı Tuttomercato'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Mauro Icardi için harekete geçti.

ICARDI'NİN 'HAYIR' DİYEMECEĞİ TEKLİF

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Haberde Suudi kulübünün Arjantinli golcüye 2 yıl için bonuslarla birlikte toplam 50 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Arjantinli golcüye, daha önce de Arabistan'dan teklif gelmiş ancak Icardi tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

73 MAÇTA 75 KATKI

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31 yaşındaki golcü, Galatasaray'da 73 maça çıktı ve 55 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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