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Galatasaray taraftarını üzen görüntü! Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla ilk antrenmana çıktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 14:12 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray taraftarını üzen görüntü! Sacha Boey, Bayern Münih formasıyla ilk antrenmana çıktı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey’i kadrosuna katmıştı.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


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