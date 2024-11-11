Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Bafetimbi Gomis futbolculuk kariyerini noktaladı

Türkiye'de Galatasaray formasını iki dönem giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda kararı geldi.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

637 MAÇTA 329 GOL ATTI

Gomis, kariyeri boyunca Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.