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Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Bafetimbi Gomis futbolculuk kariyerini noktaladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.11.2024 10:57
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Türkiye'de iki dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı. İşte detaylar...

Galatasaray taraftarının sevgilisiydi! Bafetimbi Gomis futbolculuk kariyerini noktaladı

Türkiye'de Galatasaray formasını iki dönem giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda kararı geldi.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

637 MAÇTA 329 GOL ATTI

bafetimbi-gomis

Gomis, kariyeri boyunca Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

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