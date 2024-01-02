SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda! Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına yarın çıkacak

Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda! Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına yarın çıkacak

02.01.2024 13:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistar Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başına geçen teknik direktör Fatih Terim, yeni takımıyla ilk sınavını yarın PAS Giannina karşısında verecek.

Galatasaray taraftarlarının gözü yarın akşamda! Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk maçına yarın çıkacak

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor. PAS Giannina ise 9 puanla son sırada yer alıyor.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanacak mücadele, (TSİ) 22.00'de başlayacak.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Filip Djuricic ve Adam Cerin, son antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Arjantinli kanat oyuncusu Sebastian Palacios ile Hollandalı stoper Bart Schenkefeld ise sakatlanarak dünkü çalışmayı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ayağını burkan Palacios'un yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı, ayak bileğinden sakatlanan Schenkefeld'in ise yarınki maçta forma giyemeyeceği kaydedildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyorNuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in macerası kısa sürdüGalatasaray'da Hakim Ziyech'in macerası kısa sürdü
Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyorFatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos af ligi süper ligi sezon bıraktı süper li hollandalı da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı!

Tokyo'da 2 uçak pistte çarpıştı!

İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia!

İkinci ek MTV mi geliyor? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren iddia!

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in macerası kısa sürdü

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in macerası kısa sürdü

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Altay Bayındır'ı yıkan gelişme! Ayrılmak istiyor

Altay Bayındır'ı yıkan gelişme! Ayrılmak istiyor

Arda Güler, ilk maçına çıkıyor!

Arda Güler, ilk maçına çıkıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Su geçirmez, zor koşullara dayanıklı, konforlu! Sizin için inceledik

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Çok satan Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.