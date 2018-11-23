Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu istifa kararından vazgeçti

Sedat İncesu, dün akşam yaptığı açıklamada, "Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı, hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diyerek istifa ettiğini bildirmişti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı paylaşımla, "Bitti" ifadesini kullanan Sedat İncesu, bugün ise bu kararından vazgeçti.

SEDAT İNCESU: ÖZÜR DİLİYORUM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sedat İncesu, Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler Yusuf Günay ile Mahmut Recevik'le toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrası GS TV'ye açıklamalarda bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, şu ifadeleri kullandı;

"Dün gerçekten bir kırılma yaşandı. 40 senedir spor adamıyım, yaklaşık 13 senedir Galatasaray'da başarılarla, fedakarlıklarla ve gururla çalışıyorum. Bilinmeli ki ben de her şeyden önce bir insanım ve hatalar yapabilirim. Fakat ne olursa olsun öğrenmenin yaşı yok. Hatalarımızdan da ders çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğim için özür diliyorum. Gerçekten olay çok büyüdü. Tutkuyla işini yapan, yarışmacı, her anını Galatasaray ve şampiyonluklar için geçiren insanlardan biriyim. Beni iyi tanıyorsunuz. Dün gerçekten bir kırılma yaşandı fakat konu başka yerlere çekildi. Ben hemen bir açıklama yaptım. Şu kesinlikle bilinmeli ki sosyal medyadan yaptığım açıklamadaki gibi bu yaşananlarda ne yönetimimizin ne de başkanımızın hiçbir suçu ve dahli yoktu. Ben bu yanlış anlaşılmayı hemen düzeltmeye çalıştım ama maalesef suçları olmamasına rağmen yönetimimiz tepki aldı. Ben bu olayın benden dolayı yaşanmasından ötürü gerçekten özür dilerim. Durumu ben kendilerine de açıkladım. Bugün ne karar alınırsa alınsın, yolumuza beraber devam etsek de etmesek de kimin gerçekten Galatasaraylı olduğu Galatasaray'dan ayrıldığı zaman belli olur. Bugün farklı bir karar da alınsaydı ben yine bu doğruların sonuna kadar arkasında duracaktım.