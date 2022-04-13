Galatasaray'ın Fenerbahçe maçından aldığı 2-0'lık yenilgi tepki çekmişti. Teknik direktör Domenec Torrent'ın Galatasaray'daki geleceği netlik kazandı. 30 Nisan Cumartesi günkü seçim öncesi Metin Öztürk'ün hoca adayı belli oldu. Peki Galatasaray teknik direktörü Nuri Şahin mi olacak? Nuri şahin kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

GALATASRAY TEKNİK DİREKTÖRÜ NURİ ŞAHİN Mİ OLACAK?

Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk'ün Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin'i istediği öneesrüldü. Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Metin Öztürk'ün listesinin başında yer alıyor.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin 5 Eylül 1988 tarihinder Lüdenscheid, Batı Almany'da dünyaya grldi.

Eski futbolcu son olarak Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da oynamıştır. Nuri Şahin, şu an Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak görev yaptı.

Nuri Şahin altyapı kariyeri:

1994-2001 RSV Meinerzhagen

2001-2005 Borussia Dortmund

Nuri Şahin profesyonel kariyeri:

2005-2011 Borussia Dortmund

2007-2008 → Feyenoord (kiralık)

2011-2014 Real Madrid

2012 → Liverpool (kiralık)

2013-2014 → Borussia Dortmund (kiralık)

2014-2018 Borussia Dortmund

2018-2020 Werder Bremen

2020-2021 Antalyaspor

Nuri Şahin Milli takım kariyeri:

2003 Türkiye U-16

2004-2005 Türkiye U-17

2004-2005 Türkiye U-19

2007-2008 Türkiye U-21

2005-2017 Türkiye

NURİ ŞAHİN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nuri Şahin günümüzde Antalyaspor'da futbol sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

