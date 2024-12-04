Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Güzide Duran aşk mı yaşıyor? Ünlü manken iddialara yanıt verdi! Kaçarak uzaklaştı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 7 yıllık evliliklerini şubat ayında tek celsede bitirmişti. Okan Buruk'un adı boşanmanın hemen ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Hadise'nin ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte bu dedikodular son bulmuştu.

GÜZİDE DURAN İDDİASI ÇIKMIŞTI!

Hadise'nin ardından da Okan Buruk'un adı 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile anılmıştı. Bu iddianın ardından Okan Buruk, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" açıklaması yapmıştı.

Okan Buruk'un aşk iddialarını yalanlamasının ardından Güzide Duran'dan da açıklama geldi. Kameralara yakalanan ünlü manken Okan Buruk sorularına "Biz gereken açıklamayı yaptık. Şu anın konusu bu değil." yanıtı verdi ve hızlıca uzaklaştı.