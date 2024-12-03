Adı daha önce Hadise ile anılmıştı... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Güzide Duran aşk mı yaşıyor? Güzide Duran kocasını suçladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile moda tasarımcısı Nihan Akkuş, 2007 yılında nikah masasına oturmuş ünlü çiftin 2009 yılında oğulları Ali Yiğit dünyaya gelmişti.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş 17 yıllık evliliklerini şubat ayında tek celsede bitirmişti. İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan çift, ayrılık kararıyla uzun süre magazin manşetlerinde yerini aldı.

Okan Buruk'un adı boşanmanın hemen ardından Mehmet Dinçerler ile evliliği 5 ay süren ünlü şarkıcı Hadise ile anıldı. Hadise'nin ünlü yönetmen Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başlamasıyla birlikte bu dedikodular son buldu.

BİR AŞK DEDİKODUSU DAHA!

Şimdi de Okan Buruk'un adı uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren 1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran ile anılmaya başlandı.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; bu iddiaları duyan Güzide Duran aşk dedikodusunu 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'un çıkarabileceğini dile getirdi.

Aşk dedikodusu üzerine Okan Buruk da sessizliğini bozdu ve "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" ifadelerini kullandı.