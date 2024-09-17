Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe sözleri dikkat çekti...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında evinde Gaziantep Fk'yı 3-1'lik skorla geçti. Dev derbi öncesi hata yapmayan sarı - kırmızılılardan mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı takımın durumu ve haftasonu oynanacak Fenerbahçe maçına değindi.

İşte teknik direktör Okan Buruk'un sözleri;

''PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM OLMAK...''

"Kazanarak liderliği ele geçirmek, puan kaybetmeyen tek takım olmak ve oynadığımız oyunu devam ettirmek istiyorduk. Rizespor maçındaki gibi oynadık, çok istekliydik. Üretkenlik anlamında bir önceki maçtan daha iyiydik. İkinci yarı tempomuz düştü. Hücumda ofansif bölgeye çok fazla seçeneğimiz yoktu. O rolü oynayacak Yusuf Demir vardı. Ana kadrodan oyuna sokabileceğimiz oyuncu çeşitliliği azdı."

''FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ...''

"Fenerbahçe maçı öncesi çok kritikti, 5'te 5 ile gidiyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız."

''GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ''

"Yunus Akgün üzerindeki yükü attığı golle kırdı. Yunus Akgün'ün de Barış Alper Yılmaz'ın da performansından memnunum. Yunus'a güveniyoruz, ona inanıyoruz. İnşallah formunu çok daha yukarılara taşıyacak."

''PROVOKASYONLARA UYMAMALIYIZ''

"Kavgasız, dövüşsüz ve futbol kalitesinin yüksek olduğu bir derbi olsun. Hakem performansı konuşulmasın. İki takım da kazanmaya çıkacak. Son iki senede 3-0 kazandık ve 0-0 berabere kaldık. Yine kazanmak için gideceğiz. Onlar da kazanmak için tutkulu olacaktır. Sakin kalmalıyız ve provokasyonlara uymamalıyız. Saha içerisinde kalıp, oyunumuzu oynayacağız. Bu sefer erken bir derbi, iki takım da her ne sonuç olursa olsun bir şey kaybetmeyecek. İki takım da psikolojik üstünlüğü eline geçirmeye çalışacak. Kazanmak için oynayacağız."