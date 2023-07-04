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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Fatih Terim açıklaması! "Tehdit olarak görüyor musunuz?"

04.07.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk, katıldığı bir programda takımın gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, kendisine yöneltilen "Fatih Terim'i tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Fatih Terim açıklaması! "Tehdit olarak görüyor musunuz?"

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeyi başaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Spor Gecesi programına katılırken, yaşanan bu sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Birçok konuya değinen Buruk, Fatih Terim için kendisine yöneltilen "Fatih Terim'i tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

"GALATASARAY ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞER"

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"Fatih Hoca, Galatasaray için çok önemli bir değer." diyen Buruk "Galatasaray için bu kadar önemli bir insanı kimse, hiçbir zaman tehdit olarak göremez." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK SONRASI ARADI"

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Terim'in kendileri için hedef olduğunu söyleyen Buruk, "Bu camia için önemli sembollerden biridir. Hepimiz için değerlidir. Göreve başlarken de aradı beni, şampiyonluğu aldıktan sonra da tebrik etmek için aradı." ifadelerini kullandı.


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