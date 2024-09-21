SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay gönderme! ''Psikolojik olarak bizi güçlendiriyor...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay gönderme! ''Psikolojik olarak bizi güçlendiriyor...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.09.2024 19:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kritik derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadele öncesinde yaptığı açıklamada Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu hedef aldı. İşte Okan Buruk'un sözleri...

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''PROVAKASYONLARA TAKILMAMALIYIZ''

GYA5Rr4XwAA2s-T

"Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız, tam kadroyuz. Fenerbahçe de formda. İki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provakasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum.''

''İKİŞER TAKIM ÇIKIYOR...''

Screenshot_1

614d7bed57b345d19e179d9d0643881f

''İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı. Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik.''

''PSİKOLOJİK OLARAK BİZİ GÜÇLENDİRİYOR''

614d7bed57b345d19e179d9d0643881f

''Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak. Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."

MOURINHO SÖZLERİ

Screenshot_2

"Sahaya odaklanmalıyız. Bu futbol. Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi. Hakem seçiminden kimse mutlu değil."

HAKEM YORUMU

thumbs_b_c_c53697b1049a671572dcf5a0629f76d8

"Atilla Karaoğlan'ı dışarıdan insanlara sorsanız, yüzde 3 yüzde 5 bu maça yazar. Burayı hak eden, bu maçı hak eden o muydu soru işaretleri var. İnşallah iyi maç yönetir. Onun konuşulmadığı maç olur. Sadece bunu istiyorum.''

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Sapık polis bir ili ayağa kaldırdı

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Narin'in katilini açıkladı: "Birlikte olduğumuzu gördüğü için ben öldürdüm"

Mourinho'dan maç önü Galatasaray'a gönderme!

Mourinho'dan maç önü Galatasaray'a gönderme!

Olay yaratacak Mert Hakan pankartı!

Olay yaratacak Mert Hakan pankartı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj var! ''Başarılar''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.