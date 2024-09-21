Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay gönderme! ''Psikolojik olarak bizi güçlendiriyor...''

Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk maç öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''PROVAKASYONLARA TAKILMAMALIYIZ''

"Derbi maçı, her iki takım da çok hazır. Bazen bu tür maçlar ekstra motive olunan bazen iyi bazen kötü oyunların çıktığı maçlar oluyor. Formdayız, tam kadroyuz. Fenerbahçe de formda. İki takım da çok formda. Önce güzel ve kaliteli bir maç olur umarım, kendi adımıza. Kazanmak istiyoruz, kazanmak için buradayız. Rakibimizle ilgili analizimizi yaptık. Her iki takımın planları olacak, uygulamaya çalışacağız. Bireysel performanslar önemli. Sakin kalıp oyun içi provakasyonlara takılmamalıyız. Sakin kalırsak daha iyi oynarız. Oyuncularıma güveniyorum.''

''İKİŞER TAKIM ÇIKIYOR...''

''İki takımın da kadrolarına bakınca hem başlayan 11 hem yedekleriyle ikişer takım çıkıyor. Başlangıç planını yaptık. Son iki maçta oynadığımıza yakın oyuncularla oynayacağız. Onlar hafta içi maç oynamadı, dinlenme ve hazırlık süresi fazlaydı. Biz rejenerasyon yaptık ve dün çalıştık. Son iki maç oyun ve istek olarak iyiydik.''

''PSİKOLOJİK OLARAK BİZİ GÜÇLENDİRİYOR''

''Öndeki oyunculara bakınca Yunus ve Barış, Mertens ve Osimhen ile başladık. Formları yukarı doğru giden oyuncular. Mertens, Yunus, Barış son iki maçta yukarı doğru gitti. Oyunun devamında diğer oyunculara ihtiyaç olacak. Icardi geldi, aslında onu antrene edip takımla çalıştıracaktık. Bizim programımız dahilinde orada çalıştı. Kontroller sonrası iyi olduğunu gördük. Bugün kadroda. İlk plan onu riske etmemek ama oyun gidişatına göre karar vereceğiz. Onun burada, kadroda olması çok değerli. Bu bize psikolojik olarak bizi güçlendiriyor. Hem de dışarıyı korkutuyor."

MOURINHO SÖZLERİ

"Sahaya odaklanmalıyız. Bu futbol. Rakibin hocasının kim olduğu beni ilgilendirmedi. Tabii çok saygı duyuyorum, dünya çapında önemli biri. Hoca kim olursa olsun oyuna hazırlanıyorsunuz. Benim için de, onun için de ne kadar saha içerisinde kalırsak o kadar iyi. Hakem seçiminden kimse mutlu değil."

HAKEM YORUMU

"Atilla Karaoğlan'ı dışarıdan insanlara sorsanız, yüzde 3 yüzde 5 bu maça yazar. Burayı hak eden, bu maçı hak eden o muydu soru işaretleri var. İnşallah iyi maç yönetir. Onun konuşulmadığı maç olur. Sadece bunu istiyorum.''