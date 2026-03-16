Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşinden ilginç paylaşım! "Cesareti olan varsa..."

Galatasaray'da şampiyonluk yarışında kritik bir dönem yaşanırken, teknik direktör Okan Buruk’a eşinden sosyal medyada sürpriz bir destek geldi.
Son üç sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılarda Buruk, bu sezon da takımını zirve mücadelesinde başarıyla taşıyor.
Hayat arkadaşı Nihan Buruk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok :) Eski 'looser'lara dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada." mesajını paylaştı.
