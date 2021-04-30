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Galatasaray Televizyonu'nda Belhanda'ya sansür

30.04.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Televizyonu, pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi yayınlanan eski maç görüntülerinden Younes Belhanda'nın attığı golleri kaldırdı.

Galatasaray Televizyonu'nda Belhanda'ya sansür

Galatasaray'ın Süper Lig'in 39. haftasında Pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi, Galatasaray Televizyonu'nda yayınlanan "Geçmişten Günümüze" isimli programda sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği karşısında geçmişte oynadığı maçların özet görüntüleri yayınlandı.

Yayınlanan görüntülerde, Galatasaray'ın 18. haftada Gençlerbirliği'ni konuk ettiği ve 6-0 galip geldiği maçta Younes Belhanda'nın attığı üç golün yer almaması dikkat çekti.

Bu kararın bizzat Başkan Mustafa Cengiz tarafından alındığı iddia edildi. Öyle ki Fatih Terim ve oyuncularına çok ağır ifadelerle basın üzerinden nota veren Cengiz, geçtiğimiz aylarda Belhanda ile de karşı karşıya gelmiş ve kişisel çatışmalar sonrası Faslı yıldızın sözleşmesini feshetmişti.

9 Ocak'ta Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve sarı-kırmızılıların 6-0 kazandığı maçta Younes Belhanda, takımının ikinci, üçüncü ve dördüncü gollerini kaydetmişti.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar yaşanan bu sansür olayından Başkan Mustafa Cengiz'i sorumlu tutarak sosyal medyadan tepki gösterdiler. Cengiz'i eleştiri yağmuruna tutan sarı kırmızılı taraftarlar, "Bu kadarına da pes!", "Bizi daha ne kadar utandıracaksınız?", "Galatasaray'ın futbolcusuna sansür uygulamak sizin ne haddinize? Galatasaray'a ihanet mi etti?" ve "Belhanda'nın Galatasaray'a faydası sizden çok Sayın Başkan" şeklinde yorumlar paylaştılar.

HER HAFTA AYRI BİR SKANDAL!

Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz haftalarda yine gündem yaratan sözler sarf etmiş ve bir oyuncularını seks partileri yapmakla itham etmiş, teknik direktör Fatih Terim'i de fazla gezip takımı çalıştırmamak ile suçlamıştı.


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