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Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! Fotoğraf çekiminden görüntüler internete sızdı

10.08.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi bir dönem Fenerbahçe ile de anılan ancak transferinden vazgeçildiğinin duyurulduğu Tete'nin Galatasaray'a imzası an meselesi. Oyuncunun Galatasaray formasıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi internete sızarken, taraftarlar resmi açıklamaya beklemeye koyuldu. İşte detaylar...

Galatasaray Tete transferinde mutlu sona ulaştı! Fotoğraf çekiminden görüntüler internete sızdı

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray transferde bombaları ardı ardına patlatmaya devam ederken, ses getirecek bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor.

TRANSFERDE MUTLU SON

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Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündemine gelen ancak Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamayla transferinden vazgeçildiği duyurulan yıldız oyuncu Tete ile büyük oranda anlaşma sağlarken, transferde mutlu sona ulaştı.

Brezilyalı futbolcunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması beklenirken, sosyal medyada çok konuşulacak bir fotoğraf ortaya çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

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Tete resmi olarak açıklanmasa da sarı kırmızılılar, oyuncuyu kulübe getirdi. Video çekimleri gerçekleştirilen oyuncunun bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Buna karşın, 4+1 yıllık kontrat yapılacak yıldız futbolcuya 2.8 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret verecek. Söz konusu imza parası 2.5 yılda ödenecek

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