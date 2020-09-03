SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Galatasaray, Tolgay Arslan ile ilgileniyor!" iddiası

"Galatasaray, Tolgay Arslan ile ilgileniyor!" iddiası

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2020 20:18 | Son Güncelleme

Hannover 96, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'ın transferinden vazgeçti. Bild, Tolgay Arslan ile İspanyol kulüpleri ve Galatasaray'ın ilgilendiğini iddia etti.

"Galatasaray, Tolgay Arslan ile ilgileniyor!" iddiası

Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'nın CEO'su Martin Kind, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bild'e konuşan ve Tolgay Arslan'ın bütçelerine uygun olmadığını dile getiren Kind, "Oyuncu bizim için çok pahalı. Biz, 2. Lig takımıyız. Ayrıca oyuncu, uluslararası kulüpler tarafından isteniyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild'in haberine göre; Tolgay Arslan transferinde Hannover aradan çekildi. 30 yaşındaki oyuncuya birçok İspanyol kulübü ve Süper Lig'den Galatasaray'ın talip olduğu da belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
Luyindama ilk 11'den çıkarıldı!Luyindama ilk 11'den çıkarıldı!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Astsubay dehşet saçmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
'Muriqi satılırsa yazılan rakamı alacağız'
'Muriqi satılırsa yazılan rakamı alacağız'
F.Bahçeli isim Süper Lig ekibine gidiyor
F.Bahçeli isim Süper Lig ekibine gidiyor
G.Saray'da kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
G.Saray'da kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
Fenerbahçe'ye Sosa'dan haber
Fenerbahçe'ye Sosa'dan haber
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sallayın gitsin bunu alıp be yapacaksınız anlamıyorum
allah aşkına bunu kim alır ya
GS yavas futbola uygun, karsi kaleye geze geze gidecek oyunculari topluyor bu sene. Bu tarnsfer de bu politikaya uygun olur.!!!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Galatasaray, Tolgay Arslan ile ilgileniyor!" iddiası
G.Saray, F.Bahçeli yıldızın peşinde!
ÖZET | Galatasaray 1-1 Hatayspor
G.Saray Süper Lig'in yeni ekibine diş geçiremedi
Galatasaray'da Luyindama geç kaldığı için ilk 11'den çıkarıldı
Luyindama ilk 11'den çıkarıldı!
Galatasaray altyapısında bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı
G.Saray'da koronavirüs şoku! Altyapıda bir futbolcu...
Galatasaray'da sürpriz: Mbaye Diagne yok!
G.Saray'da kötü haber! Kadrodan çıkarıldı...
Porto, Galatasaray'dan Falcao'ya talip oldu
Falcao G.Saray'dan ayrılıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.