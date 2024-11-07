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Galatasaray, Tottenham galibiyetini Ali Samiyen'in sözleriyle kutladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.11.2024 23:12
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü maçında taraftarı önünde İngiliz devi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Müsabakanın hakemi son düdüğü çalmasıyla skorbord'a sarı - kırmızılıların efsanesi olan Ali Samiyen'in sözünün yansıması dikkatleri çekti.

Galatasaray, Tottenham galibiyetini Ali Samiyen'in sözleriyle kutladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada 3-2'lik skor elde ederek üç puanın sahibi oldu. Maçın ardından skorbord'a verilen görüntü dikkat çekti.

ALİ SAMİYEN'İN SÖZLERİ SKORBORDA YANISITILDI

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Galatasaray SK'nin bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Samiyen'in sözü galibiyetin ardından skorborda yansıtıldı. ''Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir.'' ifadesi taraftardan büyük alkış topladı.

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Tottenham Hotspur avrupa ligi galatasaray
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