İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Puchacz, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius



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