İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Puchacz, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz