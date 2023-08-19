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Galatasaray-Trabzonspor maçı son karşılaşması olacak! İspanya'ya transfer oluyor

19.08.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un santrfor oyuncusu Maxi Gomez'in La Liga ekibi Cadiz'e transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Uruguaylı golcü, Galatasaray maçıyla son kez sahaya çıkacak.

Maxi Gomez

Maxi Gomez

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 2'nci hafta müsabakası olan Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi transfer hareketliliği yaşanıyor. Serkan Asan'ın Pendikspor'a kiralanmasının ardından Maxi Gomez'in ayrılığı da netleşmeye başladı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

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Bir süredir takımdan ayrılmak istediğini dile getiren 27 yaşındaki santrfor, La Liga ekiplerinden Cariz'e transfer olmaya hazırlanıyor. İspanyol ekibiyle bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda Uruguaylı oyuncunun transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldı.

SON KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

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Cadiz'le satın alma opsiyonlu olarak kiralama görüşmeleri yapılan Gomez, bu akşam oynanacak Galatasaray maçında son kez kadroda olacak. Golcü oyuncu, müsabakanın bitiminde sağlık kontrollerinden geçmek için takımdan ayrılarak İspanya'ya gidecek.(DHA)

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