Galatasaray-Trabzonspor maçına "abone" oldu! 'Yok artık' dedirten tesadüf

Galatasaray haberleri: Turkcell Süper Kupa yarı finalinde heyecan fırtınası Gaziantep'te esiyor. Ligin iki devi Galatasaray ve Trabzonspor finale çıkmak için sahaya çıkarken, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakem tercihi maçın önüne geçti.

EZELİ REKABETE "CİHAN AYDIN" DAMGASI

Bu atama, istatistikleri altüst eden bir detayı da beraberinde getirdi. Cihan Aydın, Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son karşılaşmaların değişmez ismi oldu.

Genç hakem, iki takımın ligde oynadığı son iki maçın ardından, bu kritik Süper Kupa yarı finalinde de düdük çalarak üst üste 3. kez Galatasaray-Trabzonspor derbisini yönetmiş oldu.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA TARTIŞIYOR

MHK'nin bu ısrarlı tercihi, sosyal medyada futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. "Başka hakem kalmadı mı?" ve "MHK risk alıyor" yorumları yapılırken, Cihan Aydın'ın bu yüksek gerilimli maçta sergileyeceği performans şimdiden merak konusu oldu.