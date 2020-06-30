Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Lider Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynayacağı maçı ise iki hafta Çaykur Rizespor - Galatasaray karşılaşmasını yöneten Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Öte yandan Galatasaray - Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy, 21 Haziran'dan bu yana MHK tarafından herhangi bir maça hakem ya da VAR olarak atanmadı.

ÇAKIR'IN GALATASARAY VE TRABZONSPOR KARNESİ

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Galatasaray'ın 52 maçını yönetti. Sarı kırmızılı takım, bu maçta 26 galibiyet 13 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. Galatasaray'a 133 sarı ve 9 kırmızı kart çıkaran Çakır, rakiplerine ise 140 sarı ve 8 kırmızı kart gösterdi.

İstanbul bölgesi hakemi olan Çakır, Trabzonspor'un 44 maçını yönetti. Bordo mavili takımın 44 maçını yönetti. Bu maçlarda Trabzonspor, 23 galibiyet 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a 115 sarı ve 2 kırmızı kart çıkaran Çakır, rakiplerine ise 79 sarı ve 10 kırmızı kart çıkardı.



