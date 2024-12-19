Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş karar! TFF cezayı kesti

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

KADİR SAĞLAM'A GÖREV YOK

Geçen hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

TARTIŞMALI KARARLAR VERMİŞTİ

Galatasaray-Trabzonspor maçında her iki takım için de tartışmalı kararlar veren Kadir Sağlam'ın performansı sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.