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Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş karar! TFF cezayı kesti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 11:09
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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten ve tartışmalı kararlar veren Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş karar! TFF cezayı kesti

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 21 Aralık Cumartesi, 22 Aralık Pazar ve 23 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu.

KADİR SAĞLAM'A GÖREV YOK

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Geçen hafta Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a bu hafta görev verilmedi.

TARTIŞMALI KARARLAR VERMİŞTİ

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Galatasaray-Trabzonspor maçında her iki takım için de tartışmalı kararlar veren Kadir Sağlam'ın performansı sosyal medyada büyük eleştiri almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray Kadir Sağlam
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