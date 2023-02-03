SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler'in takımı!

Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler'in takımı!

03.02.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Deneyimli hakem; Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta düdük çakacak. 5 Şubat Pazar günü oynanacak maç için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Halil Umut Meler'in takımı...

Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halil Umut Meler'in takımı!

Galatasaray Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.

Halil Umut Meler 2017 yılından bu yana FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015 yılında 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisarspor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FK Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER HANGİ TAKIMLI?

Halil Umut Meler, sosyal medyada yer alan iddialara göre Galatasaray taraftarlığıyla bilinmektedir.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!
Emre Belözoğlu böyle istedi!Emre Belözoğlu böyle istedi!
Arda Turan'ın adı geçmişti! Kadro dışı kaldı...Arda Turan'ın adı geçmişti! Kadro dışı kaldı...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Halil Umut Meler halil umut meler hangi takimli galatasaray trabzonspor hakemi kim atan galatasaray spor toto yaşında maçı spor tot hakemi spor to maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

İkinci el konut projesi geliyor! 0,99'a kredi ve 180 ay vade

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

''Adana Demirspor Fenerbahçe maçında şike yapıldı'' dedi

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

Mert Hakan Yandaş'tan Adana Demirspor maçı sonrası olay paylaşım

Fenerbahçe'den gece yarısı paylaşımı! ''Elimsi...''

Fenerbahçe'den gece yarısı paylaşımı! ''Elimsi...''

Fabio Borini transferi bitiyor!

Fabio Borini transferi bitiyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.