Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Burak'ın arkasında beklemek istemeyen Kolombiyalı golcü için görüşmelere başladığı bildirildi. Rodallega Galatasaray'a sıcak bakarken Trabzon'un kararı bekleniyor.

Yönetimin, Burak Yılmaz'ın arkasında yedek kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlere başladığı bildirildi.

Rodallega'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı 33 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibine, para ve takas önerisinde bulunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Hugo Rodellaga'nın da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın kendisine talip olmasından memnuniyet duyduğu ve gelmek için yıllık ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'da forma giymek isteyen ve ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtilen 33 yaşındaki Hugo Rodallega'nın sarı-kırmızılı yöneticilerden, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talep ettiği bildirildi.

(Fotomaç)

