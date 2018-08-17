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Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2018 10:39 | Son Güncelleme

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç piyasaya keskin bir dönüş yaptı. Zaza, Mitroglou, Modeste, Dzyuba, Andre Silva son dönemde adı sıkça konuşulan isimler olsa da sarı-kırmızılı ekipten sürpriz bir girişim geldi ve Galatasaray, Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega'ya talip oldu.

Galatasaray Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya talip oldu!

Sarı-kırmızılı yönetimin, Burak'ın arkasında beklemek istemeyen Kolombiyalı golcü için görüşmelere başladığı bildirildi. Rodallega Galatasaray'a sıcak bakarken Trabzon'un kararı bekleniyor.

Yönetimin, Burak Yılmaz'ın arkasında yedek kaldığı için takımdan ayrılmak isteyen Kolombiyalı golcünün transferi için girişimlere başladığı bildirildi.

Rodallega'nın Trabzonspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in de transferine sıcak baktığı 33 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibine, para ve takas önerisinde bulunulduğu ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Hugo Rodellaga'nın da Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın kendisine talip olmasından memnuniyet duyduğu ve gelmek için yıllık ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray'da forma giymek isteyen ve ücretinde fedakarlık yapmaya hazır olduğu belirtilen 33 yaşındaki Hugo Rodallega'nın sarı-kırmızılı yöneticilerden, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme talep ettiği bildirildi.

(Fotomaç)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Trabzonspor Hugo Rodallega

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rodallega gomisin tek ayağı olamaz..5.maçta ıslıklanır..adam almış olmak için oyuncu alınır mı?niçin kulüplerin parasını sorumsuzca harcıyor bu yöneticiler?
ConCon A2 takımından adam çekmeye devam ediyor.
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