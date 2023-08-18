Galatasaray transfer ateşini yeniden yaktı! Hakim Ziyech ile birlikte yıldız oyuncuyu açıklayabilirler

Galatasaray'dan çifte bomba gelebilir. Hakim Ziyech ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyor. Faslı futbolcuyla birlikte başka bir yıldızı da aynı anda açıklamak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde de sona yaklaştı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI

Leicester City forması giyen ve piyasa değeri 25 milyon euro olan Ndidi'yi gündemine alan Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt alan sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncu tarafıyla iletişime geçti.

NDIDI GELMEYE SICAK

Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük kozu, Leicester City'nin küme düşmüş olması. Yoluna Championship'te devam eden İngiliz ekibi, sezona aldığı 2 galibiyetle başlasa da yıldız oyuncular takımdan ayrılmaya kararlı. Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Galatasaray, Ndidi'yi ikna etti ve artık konu iki kulüp arasındaki uzlaşmaya kaldı.

