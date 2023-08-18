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Galatasaray transfer ateşini yeniden yaktı! Hakim Ziyech ile birlikte yıldız oyuncuyu açıklayabilirler

18.08.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer için yeniden düğmeye bastı. Hakim Ziyech ile anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, İngiltere Ligi'nden bir ismi daha kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'dan çifte bomba gelebilir. Hakim Ziyech ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesini bekliyor. Faslı futbolcuyla birlikte başka bir yıldızı da aynı anda açıklamak isteyen sarı-kırmızılılar bu transferde de sona yaklaştı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI

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Leicester City forması giyen ve piyasa değeri 25 milyon euro olan Ndidi'yi gündemine alan Galatasaray yönetimi, İngiliz kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt alan sarı-kırmızılı yöneticiler oyuncu tarafıyla iletişime geçti.

NDIDI GELMEYE SICAK

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Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük kozu, Leicester City'nin küme düşmüş olması. Yoluna Championship'te devam eden İngiliz ekibi, sezona aldığı 2 galibiyetle başlasa da yıldız oyuncular takımdan ayrılmaya kararlı. Şampiyonlar Ligi kozunu kullanan Galatasaray, Ndidi'yi ikna etti ve artık konu iki kulüp arasındaki uzlaşmaya kaldı.

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