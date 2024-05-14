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  4. Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sarı-Kırmızılılar Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı David Alaba'yı transfer ediyor

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sarı-Kırmızılılar Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı David Alaba'yı transfer ediyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 10:01
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Yeni sezon hazırlıkları için kolları erkenden sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Real Madrid'in yıldız ismini gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sarı-Kırmızılılar Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı David Alaba'yı transfer ediyor
David Alaba

David Alaba

AVU Avusturya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 99 puanla şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekip sezonun tamamlanmasıyla birlikte gerek sözleşmesi biten gerekse aldığı teklifler sonrası bazı isimlerle yollarını ayırması beklenirken, gündeme taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim geldi.

ALABA BOMBASI

David_Alaba_Real_Madrid_2023-24

Savunmada bazı isimlerle yol ayrımına gitmesi beklenen Sarı-Kırmızılılar'da bu mevkiye düşünülen isimlerden biri Real Madrid'in yıldızı David Alaba. Sarı-kırmızılıların, La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in yıldız ismi için kolları sıvadığı öne sürüldü.

YAZ AYLARINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

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Kariyerinde önemli başarılara imza atan deneyimli isim şanssız bir sezon geçiriyor. Avusturyalı oyuncu Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve ameliyat olmuştu. Sezonu kapatan yıldız isim yaz aylarında sahalara dönecek.

ARDA'YLA TÜRKÇE KONUŞMUŞTU

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Madrid ekibinde milli yıldız Arda Güler ile oldukça yakın olan Avusturyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde, Arda Güler'in paylaşımında Türkçe konuştuğu görüntülerle gündeme gelmişti.

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