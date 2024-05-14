Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Sarı-Kırmızılılar Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı David Alaba'yı transfer ediyor

Süper Lig'de 36 hafta sonunda topladığı 99 puanla şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Kırmızılı ekip sezonun tamamlanmasıyla birlikte gerek sözleşmesi biten gerekse aldığı teklifler sonrası bazı isimlerle yollarını ayırması beklenirken, gündeme taraftarı oldukça heyecanlandıracak bir isim geldi.

ALABA BOMBASI

Savunmada bazı isimlerle yol ayrımına gitmesi beklenen Sarı-Kırmızılılar'da bu mevkiye düşünülen isimlerden biri Real Madrid'in yıldızı David Alaba. Sarı-kırmızılıların, La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'in yıldız ismi için kolları sıvadığı öne sürüldü.

YAZ AYLARINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Kariyerinde önemli başarılara imza atan deneyimli isim şanssız bir sezon geçiriyor. Avusturyalı oyuncu Aralık ayında çapraz bağlarını koparmış ve ameliyat olmuştu. Sezonu kapatan yıldız isim yaz aylarında sahalara dönecek.

ARDA'YLA TÜRKÇE KONUŞMUŞTU

Madrid ekibinde milli yıldız Arda Güler ile oldukça yakın olan Avusturyalı futbolcu geçtiğimiz günlerde, Arda Güler'in paylaşımında Türkçe konuştuğu görüntülerle gündeme gelmişti.





