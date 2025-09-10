SPOR

Galatasaray transfer döneminin bitimine 48 saat kala bombayı patlatıyor! Bayern Münih'te peşindeydi, resmi teklif yapıldı

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Alman devi Bayern Münih'in de listesinde bulunan yıldız isim için resmi bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi kadrosunu teslim eden Galatasaray 12 Eylül tarihinde bitecek olan transfer dönemi öncesi kadrosuna 1-2 takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar Süper Lig'i de düşünerek bir yabancı oyuncuyu daha renklerine katmak isterken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BİR ORTA SAHA DAHA YOLDA

Arjantin ve Şili basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Arjantin temsilcisi İndependiente forması giyen 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Felipe Loyola ile ilgileniyor. Şilili futbolcunun transferi için taraflar arasında ilk temaslar kuruldu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Arjantin'de yayın yapan El Crack Deportivo'nun haberine göre sarı kırmızılılar, orta saha ve ön liberoda görev yapan Şili Milli Takım forması da giyen Loyola için resmi teklifini iletti. Arjantin ekibinin teknik direktörü Julio Vaccari, genç oyuncunun takımdan ayrılmasını istemiyor ancak 15 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Yönetim bu bedelin altına bitirmeye çalışıyor.

BAYERN DE PEŞİNDE

Bu sezon sergilediği performansla büyük bir ivme yakalayan ve Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Felipe Loyola, Alman devi Bayern Münih'in de transfer listesine girmişti. Yaz başında Alman ekibi başarılı futbolcu ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Şili Milli Takımı'nda da dikkat çeken Loyola'nın piyasa değeri 9 milyon euro.

12 kez Şili Milli Takım forması da giyen başarılı futbolcu, bu sezon takımın da 35 maça çıkarken 7 gol ve 4 asist yaptı.

