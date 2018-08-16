Galatasaray, transfer görüşmesi yapması için Carole'e izin verdi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takımın dün yaptığı antrenmanda sakatlanan ve kontrollerde sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Rodrigues'in Göztepe maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.
Galatasaray'da transfer görüşmesi için izin verilen Fransız futbolcu Lionel Carole'nin yanı sıra yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal ile Tolga Ciğerci de antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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