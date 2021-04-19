Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Yeni 10 numara için teklif yapıldı

Galatasaray, yaz transfer sezonu için şimdiden düğmeye bastı. Sarı kırmızılı kulüp, Belhanda'nın ayrılığının ardından yeni 10 numarasına kavuşmaya hazırlanıyor.Ara transfer döneminde Mostafa Mohamed'i kadrosuna dahil eden Cimbom, golcü futbolcudan memnun kalırken, scoutların önerisi üzerine bir isme daha yoğunlaştı.Mısır Ligi'ne oldukça hakim olan Galatasaray'ın, El Ahly'de forma giyen Mohamed Magdy Morsy 'Afsha' için resmi teklifini yaptığı ifade edildi.

Ahlynews.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haber şöyle oldu;"El Ahly'in oyuncularına yurt dışından teklifler gelmeye devam ederken, bunun son halkası Galatasaray oldu.Mısır Milli Takım formasını da giyen Mohamed Magdy Morsy 'Afsha', önümüzdeki dönemde Türk takımı Galatasaray'da oynamak için resmi teklif aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Türk takımı, Afsha'nın kulübüne 3 milyon dolar satın alma opsiyonuyla, 1 yıllık 1.5 milyon dolarlık kiralama teklifinde bulundu.Galatasaray'ın transfer komitesi Afsha'yı izledi ve onun yeteneklerine hayran kaldı. Yıldız ismin fiziksel kabiliyeti ve teknik kapasitesi, Türk kulübünü cezbeden en büyük etmen oldu.Öte yandan Galatasaray kulübü orta saha için yeni bir futbolcu arıyor ve Afsha'nın tekniği, takım için yeterli bulundu. Afsha, sadece 10 numara pozisyonu değil, orta sahanın başka bölgelerinde de oynayabiliyor.