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Galatasaray transferde bombayı patlattı! Aleksey Batrakov'da mutlu son

Okan Buruk'un "acil hücum transferi" çağrısının ardından harekete geçen Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Rus kulübüne 25 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ve son yanıtı beklediği öğrenildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Aleksey Batrakov'da mutlu son
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona sürpriz bir puan kaybıyla başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un eksiklere dikkat çekmesinin ardından düğmeye basan yönetim, rotasını Rusya'ya çevirdi.

OKAN BURUK'TAN "ACİL" TRANSFER MESAJI

Çorum FK maçının ardından kadrodaki eksiklere vurgu yapan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi listesi teslim edilene kadar özellikle ön bölgeye takviye beklediğini ifade etmişti. Buruk, "Burada hücum hattındaki eksikleri tamamladıktan sonra başka mevkiye takviye yapabiliriz. Ama acil olanı hep söylüyorum; ön taraftaki oyuncular. Şampiyonlar Ligi listesi verilene kadar bir sürecimiz olacak" sözleriyle yönetime raporunu sunmuştu.

ALEKSEY BATRAKOV İLE EL SIKIŞILDI

Bu doğrultuda harekete geçen sarı-kırmızılı kurmaylar, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki on numara Aleksey Batrakov ile görüşmelere başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray'ın, genç yıldız adayı ile yıllık 3,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında kesin olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

MASADAKİ TEKLİF: 25 MİLYON EURO

Batrakov'u ikna eden Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın kapısını dev bir teklifle çaldı. Sarı-kırmızılı cephenin, bu transfer için 25 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 3 milyon Euro menajer komisyonu ödemeyi göze aldığı ifade edildi.

Öte yandan, 21 yaşındaki Rus futbolcunun pasaportu nedeniyle Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında olası bir vize problemi yaşayıp yaşamayacağı da yetkililer tarafından detaylıca araştırıldı. Masadaki dev teklifin ardından Galatasaray yönetimi, Rus kulübünden gelecek nihai cevabı beklemeye başladı.

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