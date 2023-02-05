Galatasaray transferde çok büyük oynuyor! Liverpool'un 60 milyon Euro'luk yıldızına kancayı taktılar...

Merkezde Sergio Oliviera ve Lucas Torreira gibi isimlere sahip olan Galatasaray'da rotasyonu güçlendirmek için düğmeye basıldı. Ligin ikinci yarısında yaşanabilecek sakatlıklardan daha az yara almak için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar Naby Keita'yı gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kontratı 30 Haziran 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Merseyside ekibine kiralama önerisini sunmaya hazırlanan Cim Bom, oyuncuyu ikna edebilirse transfer gerçekleşecek.

60 MİLYON EURO ÖDENDİ

2018 yılında Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Naby Keita, istenilen performansı Liverpool'da sergileyememişti.

