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Galatasaray transferde çok büyük oynuyor! Liverpool'un 60 milyon Euro'luk yıldızına kancayı taktılar...

05.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da orta sahaya takviye araştırması yapılıyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi çalışmalar için gaza bastı. 2018 yılında Liverpool'a 60 milyon Euro bedelle transfer olan Naby Keita'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

Galatasaray transferde çok büyük oynuyor! Liverpool'un 60 milyon Euro'luk yıldızına kancayı taktılar...
Naby Keita

Naby Keita

GIN Gine
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Liverpool
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Merkezde Sergio Oliviera ve Lucas Torreira gibi isimlere sahip olan Galatasaray'da rotasyonu güçlendirmek için düğmeye basıldı. Ligin ikinci yarısında yaşanabilecek sakatlıklardan daha az yara almak için çalışmalara başlayan sarı-kırmızılılar Naby Keita'yı gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Kontratı 30 Haziran 2023 yılında sona erecek yıldız oyuncu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcıyor. Merseyside ekibine kiralama önerisini sunmaya hazırlanan Cim Bom, oyuncuyu ikna edebilirse transfer gerçekleşecek.

60 MİLYON EURO ÖDENDİ

Naby-Keita

2018 yılında Leipzig'den Liverpool'a 60 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Naby Keita, istenilen performansı Liverpool'da sergileyememişti.

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