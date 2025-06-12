SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yönetimi transferde firene basmak istemiyor. Leroy Sane hamlesinin ardından görüşmelere devam eden sarı-kırmızılılar, Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu için resmi teklifini iletti.

Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi
Emre Şen
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter’e resmi teklifini iletti. Transferde gözünü karartan sarı-kırmızılılar önümüzdeki sene için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

GettyImages-2153714917

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberin detaylarında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

INTER 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Hakan_20Calhanoglu_20Inter

Inter, Hakan Çalhanoğlu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis istiyor. Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yaptığı ifade edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...
İstanbulspor’da Mustafa Alper Avcı dönemiİstanbulspor’da Mustafa Alper Avcı dönemi
Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

Hindistan'da feci uçak kazası! Dünyanın konuştuğu görüntüler: 244 kişiyi taşıyordu...

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

"Öğretmenim" diyerek okula girdi, paltosunda gizlediği tüfekle kurşun yağdırdı

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Sane sevinci çok kısa sürdü! Osimhen transferinde olanlar oldu...

Acun Ilıcalı ve Mourinho arasındaki gerilimi açıkladı! "Yeter artık, kuyumu kazmaya çalışıyor"

Acun Ilıcalı ve Mourinho arasındaki gerilimi açıkladı! "Yeter artık, kuyumu kazmaya çalışıyor"

Resmen unutulmuştu! O isim G.Saray'a geri döndü

Resmen unutulmuştu! O isim G.Saray'a geri döndü

Fenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandı...

Fenerbahçe'den transfer! Resmen açıklandı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.