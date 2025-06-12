Galatasaray transfere doymuyor! Leroy Sane'nin ardından Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Inter’e resmi teklifini iletti. Transferde gözünü karartan sarı-kırmızılılar önümüzdeki sene için iddialı bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

10 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. İtalyan medyasında yer alan haberin detaylarında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

INTER 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Inter, Hakan Çalhanoğlu için yaklaşık 40 milyon Euro bonservis istiyor. Galatasaray'ın bu rakamı aşağı çekmek için pazarlık yaptığı ifade edildi.