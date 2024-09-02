Galatasaray’dan transfer taarruzu! Yıldızlar üst üste... Osimhen'den sonra rota Kostic'e çevrildi

Lige 3'te 3 ile giriş yapan ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray, kadro güçlendirme çalışmaları için yoluna son sürat devam ediyor. Daha öncesinde Gabriel Sara, Elias Jelert ve Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılar, sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Aynı zamanda

ISMAIL JAKOBS GALATASARAY'DA

Derrick Köhn ile yolların ayrılmasının ardından sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Monaco’nun Senegalli oyuncusu Ismail Jakobs ile anlaşmaya vararak oyuncuyu İstanbul'a getirdi. 25 yaşındaki sol bek için 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği, futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 7,5 milyon Euro olduğu belirtildi.

100 MİLYONLUK TRANSFER

Napoli yönetimi ile arası bozulan ve kadro dışı bırakılan Victor Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanması nedeniyle transfer konusunda bir çıkmaza girmişti. Ancak, 25 yaşındaki yıldız forvet için Galatasaray devreye girdi ve oyuncuyu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen, imza atmak üzere bu gece İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a resmi olarak katılacak. Nijeryalı golcü, 100 milyon euroluk piyasa değeri ile dünyanın en değerli 4. santraforu konumunda bulunuyor.

KOSTIC ATAĞI

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray, Juventus'un sol kanadı Filip Kostic ile resmen görüşmelere başladı. Sırp oyuncunu için imzanın an meselesi olduğu da gelen bilgiler arasında.

BENFICA'DAN 11 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takıma veda ediyor. Portekiz devi Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile her mevzuda anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu milli takım kampından ayrılarak, sağlık kontrolleri ve resmi imza için Lizbon’a doğru yola çıktı. Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Galatasaray’a 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

3 TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, transfer sezonunun açılmasından bu yana Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Michy Batshuayi, Kopenhag'dan sağ bek Elias Jelert ve Norwich City'den Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar bu iki oyuncu için toplamda 27 milyon euro bonservis ödemişti.

20 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Galatasaray kasasını Tete, Emin Bayram, Wilfried Zaha ve Nicolo Zaniolo'dan elde ettiği 20 milyon euro bonservis ücretiyle doldurdu. Sarı - kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu satışından da 11 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.