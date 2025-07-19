Galatasaray transferde gözünü Fransa'ya çevirdi... Monaco’dan Wilfried Singo için ilk temas kuruldu!

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, stoper bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Monaco’dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo için resmen nabız yokladığı iddia edildi.

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Savunmacı transferinde elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, gözünü Wilfried Singo'ya çevirirken, sarı kırmızılı ekip oyuncu için Monaco ile aracılar üzerinden ilk temas gerçekleştirdi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Fransız takımı Monaco’da çoğunlukla stoper oynayan genç oyuncu, zaman zaman da sağ bek bölgesinde görev aldı. Bu çok yönlü özelliği ile teknik direktör Okan Buruk tarafından çok beğenilen oyuncu, transfer listesinde üst sıralarda yer aldı. Sarı kırmızılılar şimdilik Monaco’dan haber bekliyor.

SEZON PERFORMANSI

Transfer değeri 25 milyon euro olan Fildişili savunmacı geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 35 resmi maça çıkarken, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Hem genç yaşı hem de çok yönlü oyun yapısıyla Galatasaray teknik ekibinin dikkatini çeken Singo, savunma rotasyonu için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.