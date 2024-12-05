Galatasaray, transferde olayı bambaşka seviyeye çıkardı! Yıldız golcü gelirse, Osimhen bile gölgede kalacak...

Galatasaray'da gözler ocak ayında gelecek transferlere çevrildi. Beklentileri Osimhen transferiyle arşa çıkartan sarı-kırmızılılar şimdi de Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'a gözünü dikti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Heung-min Son için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla ciddi ciddi ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Tottenham ile yaptığı kontrat görüşmelerinden olumlu sonuç alamamıştı. Kariyerinin son döneminde kupa kazanabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Güney Koreli yıldız, Galatasaray'a sıcak bakıyor.

DİĞER İSİM SACHA BOEY

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer transfer olan fakat sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Sacha Boey, kiralık olarak devre arasında Galatasaray'a dönebilir. Yeniden toparlanmak için fırsat kollayan Fransız yıldız, devre arasında Galatasaray'a gelebilir.