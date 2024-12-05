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Galatasaray, transferde olayı bambaşka seviyeye çıkardı! Yıldız golcü gelirse, Osimhen bile gölgede kalacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.12.2024 07:44
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Galatasaray transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sezon başında yaptıkları Osimhen transferiyle Avrupa'da kendinden söz ettiren sarı-kırmızılılar, ocak ayında yine bu tarz bir girişim yapmayı planlıyor. Hem Sacha Boey'i hem de Heung-min Son'u gündemine alan Galatasaray yönetimi taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray, transferde olayı bambaşka seviyeye çıkardı! Yıldız golcü gelirse, Osimhen bile gölgede kalacak...
Son Heung-Min

Son Heung-Min

GKO Güney Kore
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Galatasaray'da gözler ocak ayında gelecek transferlere çevrildi. Beklentileri Osimhen transferiyle arşa çıkartan sarı-kırmızılılar şimdi de Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'a gözünü dikti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Son

Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Heung-min Son için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyla ciddi ciddi ilgileniyor. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz hafta Tottenham ile yaptığı kontrat görüşmelerinden olumlu sonuç alamamıştı. Kariyerinin son döneminde kupa kazanabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Güney Koreli yıldız, Galatasaray'a sıcak bakıyor.

DİĞER İSİM SACHA BOEY

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Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer transfer olan fakat sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Sacha Boey, kiralık olarak devre arasında Galatasaray'a dönebilir. Yeniden toparlanmak için fırsat kollayan Fransız yıldız, devre arasında Galatasaray'a gelebilir.

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