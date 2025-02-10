SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Sarı-Kırmızılılar Icardi'yi siliyor..

Galatasaray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Sarı-Kırmızılılar Icardi'yi siliyor..

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.02.2025 22:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere temaslarını sürdüren Galatasaray son olarak Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katarken bu transfer sonrası hiç beklenmedik bir problem baş gösterdi. İşte detaylar...

Galatasaray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Sarı-Kırmızılılar Icardi'yi siliyor..
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi resmen kadrosuna kattı.

YABANCI SINIRI AŞILIYOR

Gjcq2V2WkAAeBH8

Sarı-Kırmızılılar'da bu hamle sonrası yabancı sayısı 15'e yükselirken yabancı sınırının 14 olması nedeniyle Galatasaray'da bir ismin gözden çıkarılması gerekiyor.

Masada olan alternatiflerden biri Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması veya Yusuf Demir'in başka bir takıma kiralanmasıydı.

ICARDI KADRODAN SİLİNİYOR

5309141

TRT Spor'un haberine göre sakatlığı bulunan Icardi'nin sözleşmesinin dondulmasına karar verildi. Arjantinli golcünün yerine Przemyslaw Frankowski yazılacak. Icardi Süper Lig kadrosunda yer almazken Avrupa'da ise aktif kadroda yer almaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş yerini basıp dehşet saçtı! 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

İş yerini basıp dehşet saçtı! 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

İstanbul'da denize düşerek kaybolmuşlardı! 2,5 ay sonra kahreden haber

İstanbul'da denize düşerek kaybolmuşlardı! 2,5 ay sonra kahreden haber

Süper Lig devi durmuyor! Bir transfer daha... Resmen açıklandı

Süper Lig devi durmuyor! Bir transfer daha... Resmen açıklandı

G.Saray için resti çekmişti! Resmi açıklama yapıldı... Uçağa bindi geliyor

G.Saray için resti çekmişti! Resmi açıklama yapıldı... Uçağa bindi geliyor

Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Fenerbahçe-Galatasaray tartışması can aldı! Evinden aldığı silahla dehşet saçtı

Arda Turan'ın serisi son buldu! Trabzonspor tek golle kazandı

Arda Turan'ın serisi son buldu! Trabzonspor tek golle kazandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

Kas ağrısına, yorgunluğa elveda! Evde profesyonel masaj keyfi...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.