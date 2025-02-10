Galatasaray transferi açıkladı, tüm hesaplar karıştı! Sarı-Kırmızılılar Icardi'yi siliyor..

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi resmen kadrosuna kattı.

YABANCI SINIRI AŞILIYOR

Sarı-Kırmızılılar'da bu hamle sonrası yabancı sayısı 15'e yükselirken yabancı sınırının 14 olması nedeniyle Galatasaray'da bir ismin gözden çıkarılması gerekiyor.

Masada olan alternatiflerden biri Icardi'nin sözleşmesinin dondurulması veya Yusuf Demir'in başka bir takıma kiralanmasıydı.

ICARDI KADRODAN SİLİNİYOR

TRT Spor'un haberine göre sakatlığı bulunan Icardi'nin sözleşmesinin dondulmasına karar verildi. Arjantinli golcünün yerine Przemyslaw Frankowski yazılacak. Icardi Süper Lig kadrosunda yer almazken Avrupa'da ise aktif kadroda yer almaya devam edecek.