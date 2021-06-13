SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi...

Galatasaray transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi...

13.06.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren Aslan, Alex Moreno transferinde sona geldi. İşte yıldız oyuncunun geliş tarihi...

Galatasaray transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

SON PÜRÜZLER GİDERİLİYOR

Real Betis'in sol beki Alex Moreno'yu transfer etmeye hazırlanan Galatasaray son pürüzleri gideriyor.İspanyollar, transferin imzaya kaldığını belirtti. Tarafların son detaylar üzerinde görüştüğü ve Moreno'nun, önümüzdeki hafta takıma katılmasının beklendiği belirtildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Galatasaray'ın net borcu açıklandıGalatasaray'ın net borcu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

Beşiktaş'tan efsane isme transfer teklifi

Beşiktaş'tan efsane isme transfer teklifi

Danimarka'dan Christian Eriksen açıklaması

Danimarka'dan Christian Eriksen açıklaması

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev

EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şenol Güneş'e çirkin taciz

Şenol Güneş'e çirkin taciz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Napoli F.Bahçeli yıldız Pelkas'a talip

Napoli F.Bahçeli yıldız Pelkas'a talip

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.