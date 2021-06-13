Galatasaray transferi bitirdi! İşte Alex Moreno'nun geliş tarihi...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Real Betis'in sol beki Alex Moreno'yu transfer etmeye hazırlanan Galatasaray son pürüzleri gideriyor.İspanyollar, transferin imzaya kaldığını belirtti. Tarafların son detaylar üzerinde görüştüğü ve Moreno'nun, önümüzdeki hafta takıma katılmasının beklendiği belirtildi.
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