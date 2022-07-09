Son dakika: Okan Buruk istedi, Galatasaray imzayı attırdı! Sergio Oliveira formayı giydi! Anlaşmanın detayları belli oldu...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Önümüzdeki sene iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, bu sezonun ilk yabancı transferini yaptı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS, 2.75 MİLYON EURO MAAŞ

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Porto'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu ise her sezon için net 2.75 milyon Euro kazanacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

"ÇOK MUTLU VE ONURLU HİSSEDİYORUM"

Sergio Oliveira: "Galatasaray'ın bir parçası olacağım için çok mutlu ve onurlu hissediyorum. İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray, 'Avrupa'nın Fatihi' olarak anılıyor. Galatasaray'a ait olduğu yere gitmesi için yardımcı olacağım. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonlukları elde edeceğiz."

MOURINHO ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

Geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren deneyimli vatandaşı için, İtalyan kulübünün hocası Jose Mourinho “Porto eğer bir daha kiralamak isterse, kendim alır gelirim! Saha içi ve dışındaki prensiplerimizi, engellerle nasıl yüzleştiğimizi iyi biliyor. Takımın geri kalanına, verdiğimiz mesajı anlamaları için örnek oldu. Gerçek bir takım oyuncusu. Yaptıklarına minnettarım. Sergio gibi daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. O teknik olarak bir fenomen değil. Ama sahada tonlarca ağırlıkta karakteri var. Ayrıca farklı yerlere destek olabiliyor.” demişti.

22 MAÇTA GÖREV ALDI

Sergio Oliveira kariyerinde Porto dışında, Beira-Mar, Mechelen, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da forma giydi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da geçiren Portekizli futbolcu, 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oliveira, Roma ile ayrıca geçtiğimiz sezon ilk defa düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

Orta saha mevkisinde görev alan 30 yaşındaki Porto takımının oyuncusu Oliveira, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirdi. Futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Roma ve Porto'da geçtiğimiz sezon toplam 45 maçta süre aldı.

Porto altyapısından yetişen Sergio Oliveira kiralık olarak Beira Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma'da oynadı.



