Galatasaray Trezeguet'in peşinde!

Galatasaray, Trezeguet'in peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Kasımpaşa'da oynayan Mısırlı futbolcuyu çok istemesine rağmen kadrosuna katamamıştı.
Sezon başında 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet'nin İngiltere günleri istediği gibi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
20 takımlı Premier Lig'de 19'ncu sırada bulunan bordo-mavili ekibin küme düşmesi durumunda, Galatasaray'ın Trezeguet'yi kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi.
Henry Onyekuru'nun sezon sonunda Monaco'ya dönecek olması sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncuya talip olma ihtimalini artırıyor.
Onyekuru gibi sol kanatta görev yapan Trezeguet, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a gidememişti.
Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezon Stoke City, Premier Lig'den düşünce benzer şekilde Badou Ndiaye'yi kiralamıştı.
(TRT SPOR)
F.Bahçe'ye müjde! Anlaşma sağlandı...
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Geçen seneyi hatırlayın!
Araplar'ın Maicon teklifi hazır!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a destek!
Cengiz Ünder'e dev talip
Trabzonspor'a kötü haber
Neymar herkesi gruba ayırdı!
UEFA FFP’de esneme yapacak
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Okuyucu Yorumları 0 yorum