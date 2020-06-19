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Galatasaray Trezeguet'in peşinde!

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, Aston Villa'da oynayan eski Kasımpaşalı Trezeguet'ten vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye'de oynarken alamadığı Mısırlı oyuncuyu kiralayabilmek için İngiliz ekibinin küme düşmesini bekliyor.

Galatasaray Trezeguet'in peşinde!

Galatasaray, Trezeguet'in peşini bırakmıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Kasımpaşa'da oynayan Mısırlı futbolcuyu çok istemesine rağmen kadrosuna katamamıştı.

Sezon başında 10 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet'nin İngiltere günleri istediği gibi geçmiyor. 25 yaşındaki futbolcu, 32 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

20 takımlı Premier Lig'de 19'ncu sırada bulunan bordo-mavili ekibin küme düşmesi durumunda, Galatasaray'ın Trezeguet'yi kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi.

Henry Onyekuru'nun sezon sonunda Monaco'ya dönecek olması sarı-kırmızılıların Mısırlı oyuncuya talip olma ihtimalini artırıyor.

Onyekuru gibi sol kanatta görev yapan Trezeguet, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kulüpler arasında anlaşma sağlanamadığı için Galatasaray'a gidememişti.

Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezon Stoke City, Premier Lig'den düşünce benzer şekilde Badou Ndiaye'yi kiralamıştı.

(TRT SPOR)

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