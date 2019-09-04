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Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi, 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Kale arkasında bulunan tribünlerdeki koltukların kalkması ile birlikte stadın kapasitesi 10 bin artacak.

Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor

Galatasaray, stadyumunun kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Temeli 13 Aralık 2007'de atılan ve 15 Ocak 2011 yılında Ajax karşılaşması ile hizmete giren 52 bin 650 kişilik Türk Telekom Stadyumu'nun kapasitesinin arttırılmasına yönelik planlar yapılıyor.

Taraftarların stadyumlarda karşılaşmaları ayakta izleyebileceklerine dair kanunun çıkması üzerine TFF'ye başvuru yapan Galatasaray yönetimi, kale arkalarında bulunan tribünlerdeki koltukları kaldırarak kapasiteyi arttırmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, böylece stattaki seyirci sayısını 52 bin 650'den 62 bine çıkaracak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Türk Telekom Stadyumu Spor Toto Süper Lig

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