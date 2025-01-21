Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı pankart göndermesi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanan mücadelenin öncesinde, sarı - kırmızılı taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi açtığı pankarta "2001-2025 Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım." diye yazdı. Söz konusu pankart sosyal medyada kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.