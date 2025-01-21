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Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı pankart göndermesi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.01.2025 18:41
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk etti. Karşılaşma öncesi ise sarı - kırmızılı taraftarların tribünden açtığı pankart gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Galatasaray tribünlerinden Fenerbahçe'ye 5 yıldızlı pankart göndermesi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın sahasında Dinamo Kiev'i konuk ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı.

Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanan mücadelenin öncesinde, sarı - kırmızılı taraftarının açtığı pankart dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

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Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi açtığı pankarta "2001-2025 Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım." diye yazdı. Söz konusu pankart sosyal medyada kısa süre içerisinde geniş yankı uyandırdı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:30 26'
Galatasaray Galatasaray
2 - 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev

Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi fenerbahçe galatasaray
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