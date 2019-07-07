Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.
Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" denildi.
Efsane kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz, Grand Cour'un Türkay'ı, Türk futbolunun unutulmaz "Berlin Panteri" Turgay Şeren'i vefatının 3. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/yAwQmPCSKU— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 6, 2019
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