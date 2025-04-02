SPOR

71
65
51
47
44
39
38
38
38
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2025 22:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ligde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ligde olduğu gibi kupada da kupanın favorilerinden olan iki takım, tek maç usulü oynanan müsabakada galip gelmek istiyordu. Adına yakışan şekilde yüksek tempoda geçen maçı Galatasaray 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan zorlu maç yüksek tempoda geçti. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

OSIMHEN YİNE SAHNEDE!

640453_FENERBAHCE-ZIRAAT-TURKIYE-KUPASI-CEYREK

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'ın 100. ve 101. gollerini Fenerbahçe deplasmanında kaydetti. Takımının ilk 2 golünü atan Osimhen, Galatasaray formasıyla müthiş performansına bu maçla da devam etti.

FENERBAHÇE'DE SZYMANSKI ATTI

GnjUYJGWsAAjmL3

Fenerbahçe ilk yarının sonlarında Szymanski ile golü goldu.

TAM 4 KIRMIZI KART

Screenshot_4

Maçın son anlarında yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

MUSLERA, İLK KEZ BİR DERBİDE YEDEK

486465491_18062211335058703_5741868653105063534_n

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi.

Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.

Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.

GÜNAY, BU SEZON 11. KEZ FORMA GİYDİ

461175003_546966801149776_1869515203215980692_n

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE 6 TÜRK

GnjQrgRWQAABGKf

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı.

Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Canlı Skor

Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."Okan Buruk'tan Mourinho ile yaşadıkları hakkında net açıklama! "Ben hakemi tebrik etmeye giderken o da gidiyordu..."
Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Boks da...'Icardi'den konuşulacak paylaşım: 'Boks da...'
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: "Hangi yüzle aday olacaksın?"

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Derbide çok ilginç an! Top toplayıcı çocuktan Günay Güvenç'e tepki

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Jose Mourinho'dan yılın skandalı! Okan Buruk'a çok çirkin saldırı! Tecrübeli çalıştırıcı bir anda yere düştü...

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Rol arkadaşı kovuldu, Tolga Sarıtaş'a mesaj yağdı! Yaptığı hareket tepki çekti

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Kadıköy'de ortalığı karıştıran gol! 2 dakika boyunca VAR'da izlendi...

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Galatasaray'ın Osimhen ile attığı golde büyük hata! Fenerbahçe taraftarı tepki gösteriyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.