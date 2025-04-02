Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Osimhen'in golleriyle devirdi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan zorlu maç yüksek tempoda geçti. İki ekibin de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

OSIMHEN YİNE SAHNEDE!

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray'ın 100. ve 101. gollerini Fenerbahçe deplasmanında kaydetti. Takımının ilk 2 golünü atan Osimhen, Galatasaray formasıyla müthiş performansına bu maçla da devam etti.

FENERBAHÇE'DE SZYMANSKI ATTI

Fenerbahçe ilk yarının sonlarında Szymanski ile golü goldu.

TAM 4 KIRMIZI KART

Maçın son anlarında yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

MUSLERA, İLK KEZ BİR DERBİDE YEDEK

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde yedek bekledi.

Sarı-kırmızılı formayla sarı-lacivertlilere karşı 33 maçta mücadele eden Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda da 26 gole engel olamayan tecrübeli kaleci, 15 müsabakada gole izin vermedi.

Fernando Muslera, 2011'de başlayan Galatasaray kariyerinde ilk kez kadroda yer aldığı bir Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde oturdu.

GÜNAY, BU SEZON 11. KEZ FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, bu sezon 11. resmi maçına çıktı.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da ilk 11'de kaleyi koruyan Günay, Fenerbahçe derbisinde de kaledeki yerini aldı. Kupada 4. maçını oynayan Günay, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Lig'de ise 1 maçta görev yaptı.

GALATASARAY'IN İLK 11'İNDE 6 TÜRK

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya ilk 11'de 6 yerli oyuncuyla çıktı.

Okan Buruk, kritik Fenerbahçe derbisinde Türk oyuncular Günay, Kaan, Abdülkerim, Eren, Yunus ve Barış Alper'i ilk 11'de sahaya sürdü.