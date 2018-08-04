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Galatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Galatasaray TV'nin banka hesaplarına, bir bilgisayar şirketi tarafından haciz konuldu!

Galatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz

Galatasaray bir yandan UEFA'nın FFP kısıtlamaları ile boğuşurken bir yandan da televizyon kanalına gelen hacizin şokunu yaşıyor. GS TV, daha önce aldığı hard disklerin parasını ödeyemeyince GS TV banka hesaplarına haciz konuldu.

"SADECE 905 TL ALABİLDİLER"

Sözcü'nün haberine göre bir bilgisayar şirketinden 28 bin 600 TL'ye satın aldığı harddisklerin parasını ödemeyen Galatasaray Televizyonunun (GS TV) banka hesaplarına, şirket avukatları tarafından başlatılan icra işlemi sonucu haciz konuldu. Ancak hesaplarda başka hacizler olması nedeniyle bilgisiyar şirketi şu aşamada sadece 905 TL alabilecek.

HARD DİSC PARASI

Galatasaray TV, 2018 Ocak ayında, ilgili bilgisayar şirketinden 50 adet hard disk satın aldı. Ücretlendirme dolar üzerinden yapılırken, doların artması üzerine borç da büyüdü. Bilgisayar firması avukatı Mehmet Nuri Aytekin, firmanın borcunu tahsil etmek için GS TV'yi icraya verirken haciz işlemini de başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray gs tv Mehmet Nuri Aytekin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
iki naklen yayın verdi ya,hemen vurun abalıya!Gerizekalı Enformasyon şirketi;Bir kesim toplumun haber alma özgürlüğünü,zaten Türksat'da olmayan bir TV kanalı adına,fırsat düşkünlüğüyle sanki çok g9zel bir iş yapmışcasına yaygaraya başla..Şuna ina ki Bu klüp,üzerindeki bütün kamburlardan kurtulacaktır ve Ali-Cengiz oyunlarıyla itibarı zedelenmeyecektir!!Bir şirket,adını duyurmak için böylesine küçülmemeli!
Tüüü Reziller!!! Ya artik bizi bir Galatasarayli olarak utandiriyorsunuzutandiriyorsunuz, siz ne sorumsuz yöneticilersiniz!!!
Mehmet Nuri Aytekin ve Firma Sahibi BJK ve FB taraftarıdır bilerek kasıtlı olarak yapmışlardır. Hangi firma ise ismini söylesinler alışveriş yapmayalım
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Galatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz

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