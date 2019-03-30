Galatasaray U14 Takımı'ndan Emirhan Kayar'dan örnek hareket

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı.
Sarı-kırmızılı takım, 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup'un 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Müsabakanın 19. dakikasında 1-0 önde olan Galatasaray'ın atağında Medipol Başakşehir'den Efe Arda Koyuncu sakatlık geçirdi. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emirhan, önce bir rakibinden sonra da kaleciden sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakibinin yerde kaldığını fark edince golü atmak yerine meşin yuvarlağı taca gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Emirhan'ın da bir gol attığı müsabakayı 7-1 kazandı.
Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atarak centilmenlik örneği sergilemişti.
Çakır çaldı, Al Nassr oynadı
F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı
Ali Koç acı reçeteyi açıkladı!
Loris Karius için flaş iddia
Galatasaray'dan UEFA açıklaması
'Transferime Fikret Orman izin vermedi'
Galatasaray'da sakatlık şoku! İşte yıldız ismin durumu
Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı
Cüneyt Çakır'a dev görev
Tim Cahill emekliye ayrıldı
Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum