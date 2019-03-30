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Galatasaray U14 Takımı'ndan Emirhan Kayar'dan örnek hareket

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Galatasaray U14 Takımı'nın Başakşehir'i 7-1 yendiği maçın 19. dakikasında alkışlanan bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen genç futbolcu Emirhan Kayar, kaleci ile karşı karşıya durumda, Başakşehirli rakibi yerde yattığı için gol atmak yerine topu taca göndermeyi tercih etti.

Galatasaray 14 Yaş Altı Futbol Takımı'nın oyuncularından Emirhan Kayar, örnek bir davranışa imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, 14 Yaş Altı Ligi 1. Grup'un 26. haftasında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Müsabakanın 19. dakikasında 1-0 önde olan Galatasaray'ın atağında Medipol Başakşehir'den Efe Arda Koyuncu sakatlık geçirdi. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Emirhan, önce bir rakibinden sonra da kaleciden sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcu, rakibinin yerde kaldığını fark edince golü atmak yerine meşin yuvarlağı taca gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Emirhan'ın da bir gol attığı müsabakayı 7-1 kazandı.

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı'nda geçen hafta da Beknaz Almazbekov, lehine verilen penaltının doğru olmadığını düşündüğü için topu auta atarak centilmenlik örneği sergilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray U14 Başakşehir U14 Emirhan Kayar

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