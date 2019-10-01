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Galatasaray U19 1 - 5 PSG U19 (UEFA Gençlik Ligi)

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.10.2019 17:46 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray, günün ilk maçında rakibi ile UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı. Galatasaray U19 Takımı, PSG U19 karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray U19 1 - 5 PSG U19 (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile PSG'nin U19 takımları karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

PSG'NİN TÜRK TAKIMLARINA ATTIĞI GOLLER

Galatasaray'ın tek sayısını 49. dakikada penaltıdan Metehan Baltaci atarken, PSG'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arnaud Muinga, 32. dakikada Loic Mbe Soh, 46. dakikada Adil Aouchiche, 51. dakikada Maxen Kapo ve 73. dakikada Timothee Pembele kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG grupta ilk galibiyetini aldı, Galatasaray ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

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Galatasaray U19 PSG U19 UEFA Gençlik Ligi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
darısı abilerinin başına
akşamda aynısı olacak...
Bizim altyapıdaki oyuncular çocuk gibi görünürken bunlara ne yedirdilerse 25'lik formda futbolcu gibi görünüyorlar.
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