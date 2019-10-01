Galatasaray U19 1 - 5 PSG U19 (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile PSG'nin U19 takımları karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

PSG'NİN TÜRK TAKIMLARINA ATTIĞI GOLLER

Galatasaray'ın tek sayısını 49. dakikada penaltıdan Metehan Baltaci atarken, PSG'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arnaud Muinga, 32. dakikada Loic Mbe Soh, 46. dakikada Adil Aouchiche, 51. dakikada Maxen Kapo ve 73. dakikada Timothee Pembele kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG grupta ilk galibiyetini aldı, Galatasaray ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.





